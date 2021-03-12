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Posted 12 марта 2021, 07:31

Published 12 марта 2021, 07:31

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Пивоварню XIX века в центре Екатеринбурга власти спасают от разрушения

12 марта 2021, 07:31
Из-за аварийного состояния памятника архитектуры «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» в Екатеринбурге, властями объявлен аукцион на ремонтные работы.

Работы подразумевают не реконструкцию всего объекта, а ремонт аварийных частей сооружения без изменения облика. Замены требуют кровля здания и оголовок трубы, сообщает Znak.

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области объявлен аукцион, начальная цена которого 768 тысяч рублей. Срок выполнения до 7 июля 2021 года.

Раньше на месте памятника архитектуры располагалась усадьба купца Тарасова, который продал дом купцу Гребенькову. Последний соорудил там пивоваренный завод.

Бывшую пивоварню безуспешно пытались продать несколько раз, в 2019 году за 46 миллионов рублей, в феврале 2021 года — за 28 миллионов.

Напомним, депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили продажу 11 зданий-памятников архитектуры.

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