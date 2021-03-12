Пивоварню XIX века в центре Екатеринбурга власти спасают от разрушения

Posted 12 марта 2021, 07:31
Published 12 марта 2021, 07:31
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Работы подразумевают не реконструкцию всего объекта, а ремонт аварийных частей сооружения без изменения облика. Замены требуют кровля здания и оголовок трубы, сообщает Znak.
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области объявлен аукцион, начальная цена которого 768 тысяч рублей. Срок выполнения до 7 июля 2021 года.
Раньше на месте памятника архитектуры располагалась усадьба купца Тарасова, который продал дом купцу Гребенькову. Последний соорудил там пивоваренный завод.
Бывшую пивоварню безуспешно пытались продать несколько раз, в 2019 году за 46 миллионов рублей, в феврале 2021 года — за 28 миллионов.
Напомним, депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили продажу 11 зданий-памятников архитектуры.