Арест экс-мэра Екатеринбурга и пожар на хлебозаводе. Итоги дня в Свердловской области

В Асбесте полицейский начал стрелять по вооруженному дебоширу. В правоохранительные органы обратилась его супруга и 15-летняя падчерица. Виновником инцидента стал трижды судимый мужчина 1988 года рождения. Мужчина закрылся вместе с дочерью своей жены. После прибытия полицейских девочка выбежала из комнаты, а следом за ней появился отчим с ножом в руке. Полицейский потребовал бросить оружие, но был проигнорирован, поэтому произвел один выстрел. Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, но от госпитализации он отказался.