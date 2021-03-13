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Posted 13 марта 2021, 13:58

Published 13 марта 2021, 13:58

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Арест экс-мэра Екатеринбурга и пожар на хлебозаводе. Итоги дня в Свердловской области

13 марта 2021, 13:58
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 марта.

По мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, на данный момент в Свердловской области есть все необходимые условия для быстрого распространения новых штаммов коронавируса. Если ранее считалось, что для остановки пандемии достаточно, чтобы у 60% людей выработался иммунитет, то с появлением новых штаммов нужно привить не менее 75–80% населения. Отмечается, что мутантные штаммы заразнее до 70%.

Эпидемиолог: в Свердловской области уже курсируют новые штаммы COVID-19
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В Асбесте полицейский начал стрелять по вооруженному дебоширу. В правоохранительные органы обратилась его супруга и 15-летняя падчерица. Виновником инцидента стал трижды судимый мужчина 1988 года рождения. Мужчина закрылся вместе с дочерью своей жены. После прибытия полицейских девочка выбежала из комнаты, а следом за ней появился отчим с ножом в руке. Полицейский потребовал бросить оружие, но был проигнорирован, поэтому произвел один выстрел. Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, но от госпитализации он отказался.

В пьяного дебошира с ножом стрелял полицейский в Асбесте
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан на форуме независимых депутатов в Москве. Полицейские прибыли на мероприятие и прервали выступление Ройзмана, после чего задержали его. На место встречи политиков силовики прибыли спустя 40 минут от начала форума. Представители власти объяснили это «деятельностью нежелательной организации».

В производственном помещении на хлебозаводе в Серове загорелась кровля на площади 350 квадратных метров. Огонь был локализован, угрозы распространения также нет. На месте инцидента работали четыре единицы техники и 22 человека личного состава. Отмечается, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

На площади 350 квадратных метров несколько часов горит здание хлебозавода в Серове
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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
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