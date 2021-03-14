В полиции прокомментировали ДТП с тремя сбитыми пешеходами на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, происшествие случилось утром 14 марта на парковке у здания на улице Энтузиастов, 10 в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, водитель на черной иномарке совершил наезд на трех пешеходов. Женщина возмутилась этим и начала пинать автомобиль, тогда неизвестный еще раз протаранил компанию. Двое потерпевших отлетели к забору, а третий попал под колеса. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.