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Posted 14 марта 2021, 10:53

Published 14 марта 2021, 10:53

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

В полиции прокомментировали ДТП с тремя сбитыми пешеходами на Вагонке в Нижнем Тагиле

14 марта 2021, 10:53
Полиция организовала проверку по факту трех сбитых пешеходов неизвестным водителем на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Предварительно установлено, что конфликт между гражданами произошел ранее, внутри заведения, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Результатом «выяснения отношений» стал наезд на пешеходов. Полицейские установили личности всех участников инцидента. Производится опрос, устанавливаются детали происшествия. По результатам организованной проверки будет принято обоснованное решение, уточнили в МВД.

Напомним, происшествие случилось утром 14 марта на парковке у здания на улице Энтузиастов, 10 в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, водитель на черной иномарке совершил наезд на трех пешеходов. Женщина возмутилась этим и начала пинать автомобиль, тогда неизвестный еще раз протаранил компанию. Двое потерпевших отлетели к забору, а третий попал под колеса. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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