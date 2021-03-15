Контроль со стороны общественников в праймериз ЕР обеспечит их открытость

Сайт партии “Единая Россия” сообщает, что в этом году предварительное голосование пройдет в период с 24 по 30 мая в дистанционном формате. В нем могут участвовать граждане, которые прошли верификацию на портале “Госуслуги”. По результатам праймериз станет известно, кто представит партию на выборах 19 сентября.