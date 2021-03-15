tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2021, 14:44

Published 15 марта 2021, 14:44

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Министерство цифрового развития и связи появится в Свердловской области

15 марта 2021, 14:44
Министерство цифрового развития и связи начнет функционировать в Свердловской области.

Решение создать министерство было принято в связи с цифровым развитием и обеспечением информационной безопасности, сообщает Znak со ссылкой на областной департамент информполитики. Ключевая задача заключается в том, чтобы ускорить цифровую трансформацию. Это поможет достигнуть целей нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Практически все министерства и ведомства ведут работу по цифровизации, в том числе направленную на оказание свердловчанам государственных и муниципальных услуг,рассказал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Он отметил, что получится «вывеси процессы на новый уровень».

Также министерство получит полномочия по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов власти.

Напомним, Минцифры предложило взимать налог на доход с рекламы российских блогеров с иностранных площадок, таких как YouTube, TikTok, Instagram.

Материалы по теме
Минцифра освоила лишь 75% средств выделенных на нацпрограмму «Цифровая экономика»
#Общество#Свердловская область#Развитие#Связь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика