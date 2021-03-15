Министерство цифрового развития и связи появится в Свердловской области

Posted 15 марта 2021, 14:44
Published 15 марта 2021, 14:44
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Решение создать министерство было принято в связи с цифровым развитием и обеспечением информационной безопасности, сообщает Znak со ссылкой на областной департамент информполитики. Ключевая задача заключается в том, чтобы ускорить цифровую трансформацию. Это поможет достигнуть целей нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Практически все министерства и ведомства ведут работу по цифровизации, в том числе направленную на оказание свердловчанам государственных и муниципальных услуг,рассказал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.
Он отметил, что получится «вывеси процессы на новый уровень».
Также министерство получит полномочия по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов власти.
Напомним, Минцифры предложило взимать налог на доход с рекламы российских блогеров с иностранных площадок, таких как YouTube, TikTok, Instagram.