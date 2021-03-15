Министерство цифрового развития и связи появится в Свердловской области

Решение создать министерство было принято в связи с цифровым развитием и обеспечением информационной безопасности, сообщает Znak со ссылкой на областной департамент информполитики. Ключевая задача заключается в том, чтобы ускорить цифровую трансформацию. Это поможет достигнуть целей нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».