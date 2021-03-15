ВСК совместно с "Умной логистикой" запустили систему электронного страхования грузов

Posted 15 марта 2021,, 15:53
Published 15 марта 2021,, 15:53
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Издание newsnn.ru сообщает, что внедрение новой системы позволяет грузоотправителям и перевозчикам с минимальными затратами времени и средств оформлять страховую защиту грузов - на получение полиса уйдет максимум одна минута.
При этом в программе страхования предусмотрены все возможные риски, в том числе ДТП, повреждение и утрата перевозимого груза. Кроме этого, программа страхования включает проверку транспортной компании перед заключением договора на грузоперевозку собственной службой безопасности, урегулирование убытков в любой точке мира, страховые выплаты во всех регионах государства, независимо от того, в каком городе находился страхователь при оформлении полиса.
При этом оформить и оплатить страховку можно будет после оформления заявки на перевозку груза. Средства будут списываться через профессиональную платформу для управления транспортной логистикой «Умная логистика» без дополнительных согласований транзакций. Все данные, указанные страхователем при оформлении страховки, будут автоматически поступать в систему.
По словам главы департамента по работе с высокотехнологичными партнерами Страхового Дома ВСК Вячеслава Куприянова, одним из важнейших критериев, влияющих на стабильность транспортной компании, является качественная, быстрая доставка грузов без нарушения сроков. Возможность страхования грузов онлайн позволит избежать бюрократии и ускорить процесс получения страхового полиса.
“Настройки новой системы гарантируют корректность оформления документов, минимизируют ошибки, исключают бюрократию и экономят время потребителя, которое так важно для своевременной доставки грузов конечному получателю. Интеграция ВСК в высокотехнологичные решения позволяет предложить клиенту самый удобный вариант страхования», - прокомментировал Куприянов.