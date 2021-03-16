Исполнился год с момента появления COVID-19 в Свердловской области

Posted 16 марта 2021, 08:02
Published 16 марта 2021, 08:02
Modified 29 ноября, 17:40
Updated 29 ноября, 17:40
В СМИ информация поступила спустя день, но именно 16 число считается датой начала эпидемии в Свердловской области.
Заболевшая екатеринбуженка отдыхала в Италии. После этого Глава области в профиле сети Instagram выкладывал информацию в основном о ограничениях и отвечал на вопросы граждан, сообщает Е1.
Еще пятеро заболевших инфекцией covid обнаружено 17 марта 2020 года в Екатеринбурге. В этот момент студенты были отправлены на дистанционное обучение, закрыт Ельцин-Центр и часть театров города.
18 марта Евгением Куйвашевым введен режим повышенной готовности в Свердловской области, запрет на массовые мероприятия, обязательные карантинные меры для туристов, открывается удаленный доступ для многих работников. Позже вводятся штрафы и дополнительные ограничительные меры.
Напомним, прошлый год изменил жизнь каждого из нас. Пандемия коронавируса заставила по-иному взглянуть на происходящее, на ценность человеческой жизни, на значимость труда врачей. Проверке пандемией подверглись системы здравоохранения, образования, дистанционной работы.