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Posted 16 марта 2021, 08:02

Published 16 марта 2021, 08:02

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Исполнился год с момента появления COVID-19 в Свердловской области

16 марта 2021, 08:02
Первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 16 марта 2020 года в Екатеринбурге.

В СМИ информация поступила спустя день, но именно 16 число считается датой начала эпидемии в Свердловской области.

Заболевшая екатеринбуженка отдыхала в Италии. После этого Глава области в профиле сети Instagram выкладывал информацию в основном о ограничениях и отвечал на вопросы граждан, сообщает Е1.

Еще пятеро заболевших инфекцией covid обнаружено 17 марта 2020 года в Екатеринбурге. В этот момент студенты были отправлены на дистанционное обучение, закрыт Ельцин-Центр и часть театров города.

18 марта Евгением Куйвашевым введен режим повышенной готовности в Свердловской области, запрет на массовые мероприятия, обязательные карантинные меры для туристов, открывается удаленный доступ для многих работников. Позже вводятся штрафы и дополнительные ограничительные меры.

Напомним, прошлый год изменил жизнь каждого из нас. Пандемия коронавируса заставила по-иному взглянуть на происходящее, на ценность человеческой жизни, на значимость труда врачей. Проверке пандемией подверглись системы здравоохранения, образования, дистанционной работы.

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