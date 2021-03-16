Компания Нижнего Тагила оштрафована за невыплату зарплаты работникам

Posted 16 марта 2021, 09:42
Published 16 марта 2021, 09:42
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Тагилстроевской прокуратурой города Нижний Тагил в отношении генерального директора ООО «Спецтехнологиясервис» возбуждено два дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Правонарушения относятся к невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы.
Государственной инспекцией труда по Свердловской области рассмотрены материалы дела, назначены два штрафа. Их размер составил 20 тысяч рублей, сообщает издание «Все новости».
С декабря 2020 по январь 2021 года организацией не выплачивались суммы заработной платы 25 работникам. В результате образованной задолженности в размере 500 тысяч рублей, работники обратились в прокуратуру.
Фирме вынесено предписание о погашении задолженности и оплате штрафа. Руководитель объясняет нарушение отсутствием средств на счетах компании.
После вынесенного требования прокуратуры, персоналу были выплачены все имеющиеся долги по зарплате.