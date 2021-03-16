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Posted 16 марта 2021, 09:42

Published 16 марта 2021, 09:42

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

Компания Нижнего Тагила оштрафована за невыплату зарплаты работникам

16 марта 2021, 09:42
Компания ООО «Спецтехнологиясервис» в Нижнем Тагиле оштрафована за задолженность по зарплате перед 25 работниками.

Тагилстроевской прокуратурой города Нижний Тагил в отношении генерального директора ООО «Спецтехнологиясервис» возбуждено два дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Правонарушения относятся к невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы.

Государственной инспекцией труда по Свердловской области рассмотрены материалы дела, назначены два штрафа. Их размер составил 20 тысяч рублей, сообщает издание «Все новости».

С декабря 2020 по январь 2021 года организацией не выплачивались суммы заработной платы 25 работникам. В результате образованной задолженности в размере 500 тысяч рублей, работники обратились в прокуратуру.

Фирме вынесено предписание о погашении задолженности и оплате штрафа. Руководитель объясняет нарушение отсутствием средств на счетах компании.

После вынесенного требования прокуратуры, персоналу были выплачены все имеющиеся долги по зарплате.

#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Заработная плата#Задержка
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