В “Европейском медицинском центре” пройдет прокурорская проверка

Posted 16 марта 2021,, 17:50
Published 16 марта 2021,, 17:50
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Одной из пострадавших от действий “Европейского медицинского центра” стала Вера Дейниченко, пишут "Новые Известия". В 2018 году женщина сделала в клинике дорогостоящие ПЭТ-исследования для выявления рака. Результаты пациентки оказались хорошими, однако по истечении года в другой клинике у нее выявили множественные метастазы. Из-за неправильного диагноза женщина не приступила к своевременному лечению, что ухудшило ее состояние. С аналогичной ситуацией столкнулись еще минимум три клиента учреждения.
В отношении Веры Дейниченко ошибку в клинике признали, однако вместо 1 млн рублей, который пациентка потребовала в качестве компенсации, ей вернули за услуги 71 тыс. рублей. По словам юриста “Европейского медицинского центра” (ЕМС), они “никогда никому ничего не компенсируют”, и такая позиция является для руководства официальной.
Потерпевшей трижды отказывали в возбуждении уголовного дела. Проверку начали только после того, как вмешалась прокуратура. Стоит отметить, что на запросы полиции в ЕМС просто не дали ответа.
При изучения истории клиники становится понятно, что учреждение находится в тесной взаимосвязи с московскими и федеральными властями, что и дает ей возможность работать и не отвечать на запросы полиции.
Леонид Печатников, бывший главврач клиники, ранее занимал должность вице-мэра столицы. Именно он начал тесные отношения с мэрией, заключив частно-государственное партнерство. На основании договора город передал ЕМС в концессию 63-ю городскую больницу. Таким образом, бесплатную онкологическую клинику закрыли, а пациентов выдавили в платную.
По мнению Александра Саверского, председателя Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, при частно-государственном партнерстве какой-либо порядок отсутствует. В результате перевода муниципальной собственности в частно-государственную меняется организационно-правовая форма, что приводит к потере конституционного права людей на получение бесплатной медицинской помощи.
Эксперт отметил, что никаких государственно-частных правовых форм, где оказывается бесплатная медпомощь, Конституция не знает. По его словам, при условии нормальной системы здравоохранения граждане не должны платить дважды: сначала из налогов на бесплатную помощь, а потом из своего кошелька за платную.