Авария в Екатеринбурге лишила света Химмаш

Posted 17 марта 2021, 15:59
Published 17 марта 2021, 15:59
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Масштабное обесточивание произошло из-за аварии. Ремонтные работы уже ведутся. Светообеспечение планируется восстановить к 22 часам, сообщает «Областное ТВ».
Причиной отключения, по предварительным данным, считается авария на трансформаторной подстанции.
Электричество пропало также в посёлке Нижнеисетск.
Напомним, 4 марта ночью из-за технических неполадок пропала электроэнергия в юго-западной части Екатеринбурга.