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Posted 17 марта 2021, 15:59

Published 17 марта 2021, 15:59

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Авария в Екатеринбурге лишила света Химмаш

17 марта 2021, 15:59
На Химмаше в Екатеринбурге 17 марта произошла авария, оставившая без света жителей района.

Масштабное обесточивание произошло из-за аварии. Ремонтные работы уже ведутся. Светообеспечение планируется восстановить к 22 часам, сообщает «Областное ТВ».

Причиной отключения, по предварительным данным, считается авария на трансформаторной подстанции.

Электричество пропало также в посёлке Нижнеисетск.

Напомним, 4 марта ночью из-за технических неполадок пропала электроэнергия в юго-западной части Екатеринбурга.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Электричество#Трансформатор#Екатеринбург
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