Авария в Екатеринбурге лишила света Химмаш

На Химмаше в Екатеринбурге 17 марта произошла авария, оставившая без света жителей района.

Масштабное обесточивание произошло из-за аварии. Ремонтные работы уже ведутся. Светообеспечение планируется восстановить к 22 часам, сообщает «Областное ТВ». Причиной отключения, по предварительным данным, считается авария на трансформаторной подстанции. Электричество пропало также в посёлке Нижнеисетск. Напомним, 4 марта ночью из-за технических неполадок пропала электроэнергия в юго-западной части Екатеринбурга.