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Два года тюрьмы грозит забравшему из банкомата чужие пять тысяч тагильчанину

17 марта 2021, 10:42
Фото: 1Mediainvest.ru
Два года тюрьмы грозит жителю Нижнего Тагила, который забрал из банкомата на ВМЗ пять тысяч рублей, забытые другим человеком. Его разыскивает полиция.

В полицию обратился житель Нижнего Тагила. Он снял со своей карты деньги в банкомате на Верхней Черепанова, забрал карту, но пять тысяч рублей забыл в ячейке для выдачи наличных, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

По камерам видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемого. В настоящий момент полицейские устанавливает личность мужчины. Сообщается, что на вид ему около 50-55 лет. Он был одет в куртку синего цвета, серую шапку, темные штаны и спортивную обувь.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в розыске, полицейские просят позвонить по телефону 8 (3435) 97-64-02.

Напомним, 17 марта сообщалось об объявлении в федеральный розыск виновницы смертельного ДТП, которое произошло летом 2019 года. Девушка в пьяном виде села за руль и попала в аварию, в который скончался её приятель, а подруга получила тяжелые травмы. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет. Она подала апелляцию, но на суд не явилась и скрылась.

В федеральный розыск объявлена виновница в смертельном ДТП под Екатеринбургом
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