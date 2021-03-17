Два года тюрьмы грозит забравшему из банкомата чужие пять тысяч тагильчанину

Напомним, 17 марта сообщалось об объявлении в федеральный розыск виновницы смертельного ДТП, которое произошло летом 2019 года. Девушка в пьяном виде села за руль и попала в аварию, в который скончался её приятель, а подруга получила тяжелые травмы. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет. Она подала апелляцию, но на суд не явилась и скрылась.