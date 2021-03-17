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Коррупция в ДЭУ и избитый вагоновожатый. Итоги дня в Свердловской области

17 марта 2021, 15:47
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 17 марта.

После заявлений работников о коррупции и воровстве в Ленинском ДЭУ Екатеринбурга, мэрия организовала проверку в организации. Ранее сотрудники написали обращения в прокуратуру, ФСБ и к президенту России Владимиру Путину. Они жалуются на необоснованное снижение зарплаты, изменения в графиках работы и отпусков. По словам работников, при выходе на линию машины заправляются топливом не полностью. Также екатеринбуржцы пожаловались на кражу асфальтовой срезки и щебенки со складов, мошенничество при вывозе снега и использование техники директором предприятия для личных нужд.

В прокуратуру, ФСБ и к президенту обратились работники Ленинского ДЭУ Екатеринбурга
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Три хулигана избили водителя трамвая в Екатеринбурге. Они пнули вагон, а вагоновожатый сделал им замечание. Тогда молодые люди напали на мужчину, повредили ему руку и пробили голову трамвайным ломиком. Водитель был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Нападавшие, один из которых несовершеннолетний, были задержаны и признали свою вину.

Хулиганы избили водителя трамвая в Екатеринбурге из-за сделанного замечания
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Тагильский предприниматель Лев Мордвов просит суд признать его банкротом. У бизнесмена семь текущих производств на общую сумму более 17 миллионов рублей. Заявление о признании должника банкротом было принято в декабре 2020 года. Больше всего, а именно 16 миллионов рублей, тагильчанин должен выплатить за аренду помещения ООО «Продальянс». Мордвов более 25 лет владел пиццерией на улице Первомайская у цирка. Также бизнесмен задолжал МУП «Нижнетагильские тепловые сети», администрации Нижнего Тагила, по налогам и сборам и кредиту. Лев Мордвов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 1996 года. Причиной неплатежеспособности послужила пандемия коронавируса, из-за чего товарооборот снизился более чем в четыре раза. До апреля 2020 года у Мордвова в Нижнем Тагиле было две пиццерии, два кафе и пять буфетов в торговых и спортивных центрах города. Сейчас он является пенсионером и получает пенсию по старости в сумме 16,6 тысячи рублей. В отношении бизнесмена вводится процедура реструктуризации долгов. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 15 июля 2021.

Тагильский бизнесмен Лев Мордвов просит признать его банкротом из-за долгов в 17 млн
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Эксперты рассказали о деталях убийства Ксении Каторгиной. Ей были нанесены 14 ударов колющим предметом за короткий промежуток времен. Девушка умерла от кровопотери в течение 10 минут после ранений. В некоторые места орудие убийства заходило несколько раз, при этом увеличивался разрез. Ранения были нанесены в переднюю часть бедра и в область груди. Кроме того, на теле екатеринбурженки обнаружены кровоподтёки в области висков, носа и верхней губы. Ксения Каторгина 10 октября 2019 года уехала показать свой автомобиль покупателям и пропала. Позже тело женщины нашли в колодце, а машину со следами крови — в Челябинской области. Сейчас в убийстве Каторгиной обвиняются двое мужчин и женщина.

14 ударов ножом: эксперты раскрыли детали убийства Ксении Каторгиной в Екатеринбурге
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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