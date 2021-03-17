tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2021, 09:59

Published 17 марта 2021, 09:59

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Отказаться от выезда за рубеж советуют власти жителям Свердловской области

17 марта 2021, 09:59
Из-за риска заражения короновирусом, власти Свердловской области предложили отдыхать на курортах России.

Зарубежный отдых имеет риски заболеваний и заражения по прилету жителей России. В России есть потенциал и много мест для отдыха на курортах и в санаторно-курортных учреждениях, отмечает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время пресс-конференции ТАСС.

После открытия аэропорта Кольцово, 63 тысячи жителей Урала выезжали за пределы Российской Федерации, 1116 из них заболевшие короновирусной инфекцией, приводит статистику руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

При учете увеличения пассажиропотока, серьезного ухудшения ситуации не отмечается. На данный момент в области не выявлен «британский» штамм коронавируса. За пассажирами из Великобритании ведется особое наблюдение, отмечает информационное агентство URA.RU.

Напомним, Росавиация выдала авиакомпаниям разрешения на перелеты из Екатеринбурга еще в пять стран. Приказ подписан 10 марта и опубликован на сайте ведомства.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Кольцово#Авиация#Заграница#Полет#Короновирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика