Отказаться от выезда за рубеж советуют власти жителям Свердловской области

Posted 17 марта 2021, 09:59
Published 17 марта 2021, 09:59
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Зарубежный отдых имеет риски заболеваний и заражения по прилету жителей России. В России есть потенциал и много мест для отдыха на курортах и в санаторно-курортных учреждениях, отмечает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время пресс-конференции ТАСС.
После открытия аэропорта Кольцово, 63 тысячи жителей Урала выезжали за пределы Российской Федерации, 1116 из них заболевшие короновирусной инфекцией, приводит статистику руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
При учете увеличения пассажиропотока, серьезного ухудшения ситуации не отмечается. На данный момент в области не выявлен «британский» штамм коронавируса. За пассажирами из Великобритании ведется особое наблюдение, отмечает информационное агентство URA.RU.
Напомним, Росавиация выдала авиакомпаниям разрешения на перелеты из Екатеринбурга еще в пять стран. Приказ подписан 10 марта и опубликован на сайте ведомства.