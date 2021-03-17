TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы

17 марта 2021, 13:24
Фото: 1mediainvest.ru
9 миллионов долларов долга за ЖКХ, которые тагильский ВГОК спрятал в офшорах, взыскивают судебные приставы.

ФССП России направила в Верховный суд Британских Виргинских островов постановление по инициативе «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно документу, офшорная компания «Амбер Глоу Интернешнл Групп» должна вернуть на депозит судебных приставов займы в сумме 159 миллионов рублей и 15 миллионов долларов.

В 2013 году денежные средства компании выдал нижнетагильский ВГОК, сообщает пресс-служба энергетической компании. По данным из открытых источников обе компании подконтрольны предпринимателю Владиславу Шацилло.

Энергетическая компания неоднократно и безрезультатно пыталась уладить вопрос погашения долга с предприятием, поэтому обратилась в суд. На сегодня задолженность ВГОКа перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 650 миллиона рублей (или девять миллионов долларов).

Напомним, общий долг тагильского ВГОКа, процедуру банкротства которого начали в 2018 году, составляет почти 900 миллионов рублей.

Тагильский ВГОК по исполнительным производствам должен 890 миллионов рублей
Узнать подробнее

Материалы по теме
«ВГОК» не смог оспорить долг за неустойку по электроэнергии на 15,6 миллиона рублейНТТС требует выплатить со ВГОКа в Нижнем Тагиле 483,8 тысячи рублей36,4 миллиона рублей задолжал ВГОК за электроэнергию «МРСК Урала»
#ОАО ВГОК#Приставы#Жкх#Офшор#Долг#Нижний Тагил#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14