TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

1 млн через суд требуют «Нижнетагильские тепловые сети» у ВГОКа

18 марта 2021, 14:38
Фото: 1mediainvest.ru
Более одного миллиона рублей требует выплатить через суд МУП «Нижнетагильские тепловые сети» за поставку тепловой энергии у ОАО ВГОК.

Исковое заявление принято 16 марта, заседание суда первой инстанции состоится 19 апреля 2021 года, согласно картотеки арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, процедура банкротства введена на тагильском ВГОКе с 2018 года. Общий долг предприятия по исполнительным производствам составляет 890 миллионов рублей. Большую часть из этой суммы ВГОК должен ресурсоснабжающим организациям за тепло, газ и электроэнергию. По инициативе «ЭнергосбыТ Плюс» приставы направили в Верховный суд Британских Виргинских островов постановление о возврате спрятанных в офшоре девяти миллионов долларов для оплаты долга за услуги ЖКХ.

Спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы
Узнать подробнее

Материалы по теме
Директор ВГОКа получил штраф на 50 тысяч рублей за долги по электроснабжению «ВГОК» не смог оспорить долг за неустойку по электроэнергии на 15,6 миллиона рублей36,4 миллиона рублей задолжал ВГОК за электроэнергию «МРСК Урала»
#ОАО ВГОК#МУП НТТС#Спарк#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14