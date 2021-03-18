Еще две «бережливые» поликлиники появятся в Нижнем Тагиле

Суров поделился планами о нововведении во вторник, 16 марта во время визита в детскую поликлинику по улице Балакинская, 16 на Тагилстрое. Планируется, что «бережливые» технологии будут внедрены в детской поликлинике по улице Карла Маркса 16 и детская городская больница по улице Черных, 28.
Также Суров рассказал, что режим работы поликлиник будет изменен с помощью ремонтных работ.
Будут использоваться здания, которые сегодня действуют. Строительств новых у нас нет,сообщил Валерий.
Напомним, 16 февраля прошло торжественное открытие детской «бережливо» поликлиники по улице Балакинская, 16. На открытии рассказали, что в поликлинике был проведен ряд ремонтных работ и закуплено новое оборудование для специалистов узкой направленности.