Еще две «бережливые» поликлиники появятся в Нижнем Тагиле

Суров поделился планами о нововведении во вторник, 16 марта во время визита в детскую поликлинику по улице Балакинская, 16 на Тагилстрое. Планируется, что «бережливые» технологии будут внедрены в детской поликлинике по улице Карла Маркса 16 и детская городская больница по улице Черных, 28.