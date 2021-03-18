ФСИН не сумела довезти новоуральского серийного убийцу до суда в Башкирии

Напомним, Евгений Петров начал совершать свои преступления в 1998 году на территории Урала. На счету маньяка 28 изнасилованных девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Десять из пострадавших были убиты. Свое последнее убийство преступник совершил в Башкирии. 7 сентября 2001 года тело девушки обнаружили в лесу в нескольких километрах от села Улькунды. После этого следователи не сумели вычислить убийцу. Причастность Евгения Петрова удалось установить спустя 19 лет.