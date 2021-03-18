Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году

Оценка качества проводилась в 12 городах, которые включены в программу «Чистый воздух» федерального проекта «Экология».
Только в трех городах в 2020 году качество воздуха повысилось, по сравнению с 2019 годом. Ими стали Братск, Новокузнецк и Магнитогорск.
В Нижнем Тагиле загрязнение воздуха в 2018 году оценивалось как «низкое», в 2019 года оно увеличилось до «повышенного» и в 2020 году возросло до «высокого».
Также хуже воздух стал в Череповце. В остальных городах-участниках проекта качество не изменилось.
Напомним, главными предприятиями-загрязнителями в Нижнем Тагиле являются НТМК (61 тысяча тонн в год), ВГОК (почти 41 тысяча тонн в год), УВЗ (4,8 тысячи тонн в год), химзавод «Планта» (272 тонны в год) и УХП (почти 51 тонна в год).