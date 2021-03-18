Наркопритон ликвидирован в Нижнем Тагиле

В результате установлено, что квартира является местом употребления наркотических веществ многих лиц. При задержании и осмотре, в куртке хозяина притона был обнаружен пакет с наркотиками. Задержаны также были четыре женщины и один мужчина, которые находились в момент задержания в квартире.