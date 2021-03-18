TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Наркопритон ликвидирован в Нижнем Тагиле

18 марта 2021, 14:53
Фото: 1mediainvest.ru
Наркопритон был ликвидирован в Нижнем Тагиле сотрудниками полиции.

За три месяца это уже третий подобный пресекаемый запрещенный вид деятельности. Содержателем притона оказался 40-летний житель поселка Старатель, ранее судимый за грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Освободился из мест заключения в 2020 году. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков за ним велось наблюдение, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В результате установлено, что квартира является местом употребления наркотических веществ многих лиц. При задержании и осмотре, в куртке хозяина притона был обнаружен пакет с наркотиками. Задержаны также были четыре женщины и один мужчина, которые находились в момент задержания в квартире.

Результаты экспертизы показали, что все задержанные находились в наркотическом опьянении. Пакеты с запрещенным веществом обнаружены и изъяты также у женщин.

При осмотре квартиры сотрудниками следственно-оперативной группы, обнаружены доказательства — свертки с наркотиками, шприцы, лекарства, фольга с нагаром.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. В отношении других фигурантов дела также возбуждены уголовные дела.

Напомним, 4 марта в поселке Садовый, полицейские начали стрельбу при задержании подозреваемых в сбыте наркотиков уральцев.

Полицейские начали стрельбу при задержании подозреваемых в сбыте наркотиков уральцев
Узнать подробнее

Материалы по теме
СМИ: задержанный в Екатеринбурге с наркотиками капитан ГИБДД мог быть «закладчиком»Полицейские начали стрельбу при задержании подозреваемых в сбыте наркотиков уральцев
#Наркоман#Наркопритон#Старатель#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14