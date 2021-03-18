Необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин

Он выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, на которой были подведены итоги работы ведомства в 2020 году и обозначены цели на 2021 год. По словам Путина, для многих жителей России вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются очень «чувствительными».
Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры, цитирует слова главы России пресс-служба Кремля.
Напомним, в январе жители Нижнего Тагила также пожаловались на рост платежей за отопление. В управляющих компаниях пояснили, что сумма увеличилась из-за морозов, так как в домах с общедомовым счетчиком расчеты проводят в зависимости от их показателей.