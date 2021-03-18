TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин

18 марта 2021, 07:14
Фото: 1mediainvest.ru
Решить проблему с необоснованным повышением тарифов на оплату ЖКУ поручил президент России Владимир Путин.

Он выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, на которой были подведены итоги работы ведомства в 2020 году и обозначены цели на 2021 год. По словам Путина, для многих жителей России вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются очень «чувствительными».

Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры, цитирует слова главы России пресс-служба Кремля.

Напомним, в январе жители Нижнего Тагила также пожаловались на рост платежей за отопление. В управляющих компаниях пояснили, что сумма увеличилась из-за морозов, так как в домах с общедомовым счетчиком расчеты проводят в зависимости от их показателей.

Почему дороже? Тагильчане пожаловались на рост платежей за отопление в январе
Узнать подробнее

Материалы по теме
Долги тагильчан за услуги ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублейПредприятия ЖКХ Свердловской области потеряли более 3,5 миллиарда рублей в пандемиюКак уменьшить счета за ЖКХ
#Жкх#Коммунальные платежи#Рост#Владимир Путин#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14