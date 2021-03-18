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Posted 18 марта 2021, 16:41

Published 18 марта 2021, 16:41

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

У дома для сирот на Пиритной в Тагиле снесена аварийная конструкция

18 марта 2021, 16:41
В доме для детей-сирот на улице Пиритная, 8б в Нижнем Тагиле был снесен тамбур, по которому пошли трещины. Предварительной причиной происшествия называются пучение грунтов и поднятие стен фундаментов входных групп.

Комиссионный осмотр дома прошел 15 марта. В нем приняли участие заместитель директора Фонда жилищного строительства, представитель застройщика ООО «Ресурс» и местной управляющей компании.

В ходе осмотра подтвердились факты возникновения трещин в тамбурах 1 и 2 подъездов. Названа предварительная причина — пучение грунтов и поднятие стен фундаментов входных групп. Комиссия выявила, что городская канализация в этом месте находится в аварийном состоянии, вода разливается на придомовой территории, сообщили TagilCity.ru в ГКУ «Фонд жилищного строительства Свердловской области».

Предполагается, что это обстоятельство повлияло на состояние фундамента входных групп. В результате было принято решение о проведении экспертизы фундаментов, а также будут выяснены причины пучения грунта и влияния городской канализации на данный процесс.

19 марта строительная организация планирует начать ремонтно-восстановительные работы входных групп.

Напомним, жители дома на улице Пиритная, 8б пожаловались на разрушения дома.

«Стене конец»: жители домов для сирот в Нижнем Тагиле пожаловались на разрушения
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Разрушение
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