Уровень социально значимых заболеваний снизился в Нижнем Тагиле за 2020 год

Снижение заболеваемости ВИЧ в Нижнем Тагиле составило около 18% по информации заведующей филиалом ГАУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Оксаны Каргаполовой. В 2020 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 408 новых случаев инфицирования. При этом большинство заболевших в возрастной группе от 30 до 45 лет. Также высоким остается уровень заболеваемости ВИЧ в группе людей старше 50 лет.