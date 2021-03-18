Землетрясение «по-свердловски» и задержание ФСБ. Итоги дня в Свердловской области

График работы Нижнетагильского металлургического комбината не изменится в связи с ремонтом моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Об этом заявил глава профсоюза НТМК, депутат ЗакСо Владимир Радаев на совещании профсоюзного актива. Изменят график работы автобусов, чтобы они выезжали пораньше, а сотрудники вовремя приезжали на смену. Ранее планировалось сместить рабочий день на предприятии на час раньше и начинать его в 7.00. Теперь он останется прежним — с 8.00.