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«Бомба» в Тагиле и пожизненный приговор брату. Итоги дня в Свердловской области

19 марта 2021, 14:40
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области 19 марта.

На заводе ферросплавов в Серове около 9.00 в цехе № 1 взорвалась восьмая печь. Очевидцы засняли на видео, как вокруг нее все пылает огнем. При инциденте пострадавших нет.

«Настоящий ад»: на Серовском заводе ферросплавов взорвалась печь (Видео)
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Расстрелявший семью своего брата летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой свердловчанин получил пожизненный срок. Мужчина обвинялся по четырем статьям уголовного кодекса РФ. Отмечается, что убийца долго не сознавался в преступлении. Однако в машине убитого полицейские обнаружили ДНК его брата и оружие. Мужчина сутки выжидал в палатке недалеко от дома жертв и тщательно готовился к преступлению. Около трех часов ночи он вошел в дом и выстрелом в голову убил своего брата, его жену и пятилетнюю племянницу, которая позже скончалась в больнице. После расстрела рядом с телом матери осталась лежать новорожденная дочь.

«Выждал и пошел убивать»: расстрелявший свердловскую семью уралец получил пожизненное
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Директор организации в Нижнем Тагиле лишился автомобиля «RАNGЕ RОVЕR» за долги свыше 5,6 миллионов рублей. Он уклонялся от добровольного исполнения решения суда. Судебные приставы смогли выяснить, что у компании-должника есть несколько зарегистрированных транспортных средств. При совместной операции вместе с ГИБДД Нижнего Тагила, директор был задержан за рулем автомобиля «RАNGЕ RОVЕR». Машина была арестована, теперь она подлежит принудительной реализации.

За долги свыше 5,6 млн приставами арестован «RАNGЕ RОVЕR» в Нижнем Тагиле
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Около 10 утра поступило сообщение о заложенной бомбе в колледже имени Демидова в Нижнем Тагил. На место оперативно выехали все спецслужбы города. Все учащиеся были своевременно эвакуированы. Операция по поиску бомбы шла примерно два часа, однако взрывное устройство не обнаружили.

Неизвестные «заминировали» колледж имени Демидова в Нижнем Тагиле
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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