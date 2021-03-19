«Бомба» в Тагиле и пожизненный приговор брату. Итоги дня в Свердловской области

На заводе ферросплавов в Серове около 9.00 в цехе № 1 взорвалась восьмая печь. Очевидцы засняли на видео, как вокруг нее все пылает огнем. При инциденте пострадавших нет.
Расстрелявший семью своего брата летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой свердловчанин получил пожизненный срок. Мужчина обвинялся по четырем статьям уголовного кодекса РФ. Отмечается, что убийца долго не сознавался в преступлении. Однако в машине убитого полицейские обнаружили ДНК его брата и оружие. Мужчина сутки выжидал в палатке недалеко от дома жертв и тщательно готовился к преступлению. Около трех часов ночи он вошел в дом и выстрелом в голову убил своего брата, его жену и пятилетнюю племянницу, которая позже скончалась в больнице. После расстрела рядом с телом матери осталась лежать новорожденная дочь.
Директор организации в Нижнем Тагиле лишился автомобиля «RАNGЕ RОVЕR» за долги свыше 5,6 миллионов рублей. Он уклонялся от добровольного исполнения решения суда. Судебные приставы смогли выяснить, что у компании-должника есть несколько зарегистрированных транспортных средств. При совместной операции вместе с ГИБДД Нижнего Тагила, директор был задержан за рулем автомобиля «RАNGЕ RОVЕR». Машина была арестована, теперь она подлежит принудительной реализации.
Около 10 утра поступило сообщение о заложенной бомбе в колледже имени Демидова в Нижнем Тагил. На место оперативно выехали все спецслужбы города. Все учащиеся были своевременно эвакуированы. Операция по поиску бомбы шла примерно два часа, однако взрывное устройство не обнаружили.