«Бомба» в Тагиле и пожизненный приговор брату. Итоги дня в Свердловской области

Расстрелявший семью своего брата летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой свердловчанин получил пожизненный срок. Мужчина обвинялся по четырем статьям уголовного кодекса РФ. Отмечается, что убийца долго не сознавался в преступлении. Однако в машине убитого полицейские обнаружили ДНК его брата и оружие. Мужчина сутки выжидал в палатке недалеко от дома жертв и тщательно готовился к преступлению. Около трех часов ночи он вошел в дом и выстрелом в голову убил своего брата, его жену и пятилетнюю племянницу, которая позже скончалась в больнице. После расстрела рядом с телом матери осталась лежать новорожденная дочь.