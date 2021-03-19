Экс-спецназовец признан виновным в шантаже 19-летного юноши в Нижнем Тагиле

Дело боксера вынесено в отдельное производство. Известно, что он является воспитанником СШОР «Спутник». Его зовут Дмитрий Фоминых. В 2015 году он был капитаном юношеской сборной России по боксу, в 2017 получил «бронзу» на международном турнире. В октябре 2020 года он стал лучшим на первенстве УрФО.