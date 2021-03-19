Горку в парке Народный в Нижнем Тагиле отремонтируют почти за 30 тысяч рублей

Напомним, 15 февраля в парке Народный был снесен последний частный дом. В мэрии сообщили, что благодаря сносу парк обретет завершенный облик. Здание было разрушено с помощью специальной техники. Теперь участок будет облагорожен. Решается вопрос о том, для чего будет использована освободившаяся площадка.