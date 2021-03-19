На 4 тысячи обманул ехавшую из Екатеринбурга пермячку мошенник в BlaBlaCar

Женщина поняла, что ее обманули и заблокировала карту и транзакцию. С заявлением в полицию она не обращалась. В правилах сервиса BlaBlaCar указано, что водители не имеют права требовать какую-либо предоплату за поездки. Они оплачиваются только наличными во время самой поездки.