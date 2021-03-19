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На 4 тысячи обманул ехавшую из Екатеринбурга пермячку мошенник в BlaBlaCar

19 марта 2021, 06:53
Фото: 1mediainvest.ru
Более четырех тысяч рублей похитили мошенники у возвращавшейся из Екатеринбурга жительницы Перми, используя международный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar.

По словам женщины, после бронирования поездки из Екатеринбурга в Пермь с ней связались неизвестные и попросили внести предоплату через сторонний сайт. Там было указана сумма к оплате в размере 500 рублей, однако с карты списали 4,2 тысячи рублей.

Там, как потом оказалось, сумма списания вообще в гривнах была, рассказала пострадавшая Ура.ру.

Она отметила, что после перевода с ней снова связалась мошенники и прислали ей ссылку на ту же форму оплаты, при этом указав, что это форма для возврата денежных средств.

Женщина поняла, что ее обманули и заблокировала карту и транзакцию. С заявлением в полицию она не обращалась. В правилах сервиса BlaBlaCar указано, что водители не имеют права требовать какую-либо предоплату за поездки. Они оплачиваются только наличными во время самой поездки.

Мошенники часто на подобных сервисах снижают цену для привлечения клиентов, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам, которые звонили с поддельного номера силовых структур, 6,1 миллиона рублей.

Подделали номер: 6,1 миллиона перевела мошенникам пенсионерка из Екатеринбурга
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