«Нашли 16 млн наличными»: ФСБ задержала торговавших драгметаллами уральцев

50 килограмм серебра и три килограмма золота на сумму 15 миллионов рублей, а также 16 миллионов наличными изъяли силовики у задержанных за нелегальную торговлю драгметаллами уральцев.

Операция стартовала 26 февраля 2021 года. В ходе совершения сделки подозреваемые были задержаны с поличным. Затем последовали задержания других торговцев. Операцию проводили сотрудники ФСБ, пишет 66.ru. Были найдены и изъяты 50 килограммов серебра и три килограмма золота, на сумму 15 миллионов рублей. Кроме того, обнаружены 16 миллионов рублей наличными, пишет издание. Фигуранты являются лишь частью преступной цепочки. Однако их поимка помогла сотрудникам правоохранительных органов выйти на «верхушку» группировки, сообщил редакции инсайдер. Один из задержанный является жителем Артемовского. У него двухэтажный коттедж и три автомобиля «Мерседес» в собственности. Следствие рассматривает версию кражи с крупных производств, так как внешний вид драгоценных металлов и их чистота свидетельствует об их производстве на предприятии. Сообщается о возбужденном уголовное деле по части 4 статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов).