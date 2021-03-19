Неизвестные «заминировали» колледж имени Демидова в Нижнем Тагиле

Мы выезжали на место предполагаемого минирования, но там не подтвердилось наличие бомбы, рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Люди, находящиеся в здании были эвакуированы, по данным паблика «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте».
Сообщение о бомбе поступило в 10.11. Дети были своевременно и полностью эвакуированы. Операция по поиску бомбы шла примерно два часа, рассказала редакции директор колледжа Светлана Морозова.
Напомним, 18 февраля в Нижнем Тагиле произошло массовое «минирование» городских школ. Неизвестный по электронной почте рассылал в учебные заведения письма о наличии 26 бомб в здании.