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Нетрезвый мужчина умер в отделении полиции Качканара

19 марта 2021, 17:03
Фото: 1mediainvest.ru
33-летний мужчина скончался в отделе полиции Качканара. Ранее его задержали и доставили в участок за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Мужчина имел судимость. Во время задержания он отказался называть свои данные и был доставлен в служебное помещение, где содержался в одиночестве. Там он лег спать, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В 19:10 при попытке разбудить дежурный обнаружил его без признаков жизни. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала смерть человека,отметил полковник Горелых.

В процессе судебно-медицинской экспертизы будет определена точная причина смерти. Также в связи со случившимся началась проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение.

По словам знакомого с ситуацией источника, из-за алкоголя мужчину затошнило, он не сумел подняться и захлебнулся. Смерть задержанного обнаружили через три часа, сообщает Е1.

Напомним, 22 февраля в Екатеринбурге 40-летний мужчина умер в отделении полиции № 13.

Мужчина скончался в отделении полиции в Екатеринбурге
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