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Премию «Золотое перо России» получил свердловский журналист Александр Левин

19 марта 2021, 04:13
Фото: личная страница Александра Левина в Facebook
Премию «Золотое перо России» в номинации «Легенда отечественной журналистики» получил свердловский журналист Александр Левин.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Золотое перо России» прошла 18 марта в Москве. Ежегодно в 15 номинациях награда присуждается лучшим журналистам.

Председателю Общественной палаты Свердловской области и Свердловского творческого союза журналистов Александру Левину было присуждено звание «Легенда отечественной журналистики». В этой номинации стало шесть победителей. Награду Левину вручил знаменитый журналист Виталий Игнатенко. В ответном слове свердловчанин поблагодарил коллег за высокую профессиональную награду.

В первую очередь благодарен своему отцу — военному корреспонденту, фронтовику, прошедшему в годы Великой Отечественной войны «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом» от Ржева до Берлина. Именно он привил мне любовь к журналистики и всегда для меня был, есть и будет настоящей Легендой! написал Левин на своей странице в Facebook.

Журналист начал работать корреспондентом на Урале в 1972 году. 20 лет Левин возглавлял пресс-службу губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

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