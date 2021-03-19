Ревизия и гарантийный ремонт объектов БКАД пройдут в Нижнем Тагиле

На этом участке дорога будет приведена к нормативному состоянию. Грунты ходят под многими объектами, так как под дорогами часто пролегают коммуникации. Для этого и существую гарантийные обязательства, в рамках которых данные дефекты устранят, рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.