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Ревизия и гарантийный ремонт объектов БКАД пройдут в Нижнем Тагиле

19 марта 2021, 11:22
Фото: 1Mediainvest.ru
В апреле ревизоры проверят объекты БКАД, отремонтированные по нацпроекту в 2019 и 2020 годах. Обнаруженные недостатки будут устранены по гарантии.

В администрацию города поступила жалоба на просадку грунта под дорожным полотном на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле. Из-за этого слой асфальта оказался поврежден, сообщает пресс-служба мэрии.

На этом участке дорога будет приведена к нормативному состоянию. Грунты ходят под многими объектами, так как под дорогами часто пролегают коммуникации. Для этого и существую гарантийные обязательства, в рамках которых данные дефекты устранят, рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Кроме того, 12 апреля планируется начать масштабную ревизию объектов, отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019–2020 годах. Проверка коснется 53 объектов. Сначала инспекторы МКУ СГЗХ и подрядные организации проведут осмотр улиц на Вагонке. Осмотр пройдет на Северном шоссе, проезде Садоводов, проспекте Вагоностроителей, улицах Хвойная, Басова, Правды, Тимирязева и Окунева.

Процедура проводится ежегодно. В 2020 году ревизия проводилась с 6 по 15 апреля. Все выявленные дефекты дорожного полотна были устранены в рамках гарантийных обязательств, сообщил заместитель директора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.

Срок гарантии на дорожно покрытие составляет от пяти до восьми лет. На разметку — от шести месяцев, а на ограждения — до пяти лет, отметил Николай Новиков.

Ревизоры планирую закончить проверочные мероприятия к 20 апреля. По обнаруженным дефектам ответственным за участок подрядчикам будут направлены предписания об устранении.

Напомним, 10 марта сообщалось, что в Нижнем Тагиле утвердили список дорог, которые отремонтируют по БКАД. В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Утвержден перечень дорог для нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле
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