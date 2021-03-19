Сбер направит в бюджет России 211,2 млрд. рублей из дивидендов

По словам президента, председателя правления ПАО “Сбербанк” Германа Грефа, будет выплачено 56% от чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в 2020 году. Дата годового собрания акционеров - 23 апреля. Выплаты акционерам и, следовательно, в госбюджет начнут поступать уже в мае. Об этом Герман Греф сообщил в ходе пресс-конференции по результатам заседания наблюдательного совета.