TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Штаб по реновации появился в Свердловской области

19 марта 2021, 10:22
Фото: 1mediainvest.ru
Региональный штаб по реновации был сформирован в Свердловской области, сообщил областной заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Максим Пучков.

При правительстве появился штаб реновации, который занимается соответствующими вопросами. О том, что конкретно планируется делать в Екатеринбурге он не сказал, пишет «КП-Екатеринбург».

Пучков считает, что архитектурный облик города уже сложился, поэтому на данный момент нужно разработать требования к городской среде. Например, к пространственным характеристикам объектов.

Напомним, 16 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за проведение реновации. Главой группы стал первый заместитель губернатора Александр Высокинский. В тот же день депутатами Законоательного собрания региона был принят закон о реновации.

Материалы по теме
Проект реновации жилья одобрило свердловское ЗакСоКуйвашев назначил ответственных за проведение реновации в Свердловской области
#Реновация#Свердловская область#Штаб#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14