Уральские медики поставили на ноги парализованного из-за ошибки коллег врача из Тулы

Летом 2018 года 38-летнего врача из Тулы госпитализировали в инфекционное отделение. Его коллеги не взяли бак анализ, не проверили кровь на стерильность и поставили диагноз — мышиная лихорадка. Пациенты выписали лекарство, после которого у него под 40 градусов поднялась температура тела. Он на несколько дней потерял память, а затем попал в реанимацию с отеком мозга.