TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка в коляске на Урале

19 марта 2021, 10:13
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на коляску с трехлетним ребенком в поселке Полдневая Полевского округа и скрылся.

Мать с ребенком переходили дорогу по улице Розы Люксембург, когда она заметила приближающееся автомобиль, ускорила шаг. 49-летний водитель Daewoo Nexia двигался на повышенной скорости, наехал на коляску и скрылся с места ДТП, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Девочку госпитализировали в ДГКБ № 9. У нее диагностированы гематомы, ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. Правонарушитель задержан сотрудниками ГИБДД.

Стаж вождения мужчины составляет 12 лет, штрафов за нарушение правил дорожного движения не имеет. Инспекторы заметили, что водитель, возможно, нетрезв. Проходить экспертизу освидетельствования на состояние опьянения он отказался и не смог объяснить почему уехал с места ДТП.

В отношении гражданина составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП, в ближайшее время водителя ждет суд,отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Свидетели наезда машины на коляску опрошены сотрудниками ГИБДД, машина отправлена на штрафстоянку.

Напомним, 26 февраля екатеринбуржца с коляской, в которой был двухлетний ребенок, во дворе дома сбил автомобилист, а затем скрылся с места происшествия.

Мужчину с ребенком в коляске сбил во дворе Екатеринбурга водитель «Волги» и скрылся
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мужчину с ребенком в коляске сбил во дворе Екатеринбурга водитель «Волги» и скрылся
#Ребенок#Сбил#ДТП#Коляска#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14