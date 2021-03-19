Водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка в коляске на Урале

Мать с ребенком переходили дорогу по улице Розы Люксембург, когда она заметила приближающееся автомобиль, ускорила шаг. 49-летний водитель Daewoo Nexia двигался на повышенной скорости, наехал на коляску и скрылся с места ДТП, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Девочку госпитализировали в ДГКБ № 9. У нее диагностированы гематомы, ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. Правонарушитель задержан сотрудниками ГИБДД.
Стаж вождения мужчины составляет 12 лет, штрафов за нарушение правил дорожного движения не имеет. Инспекторы заметили, что водитель, возможно, нетрезв. Проходить экспертизу освидетельствования на состояние опьянения он отказался и не смог объяснить почему уехал с места ДТП.
В отношении гражданина составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП, в ближайшее время водителя ждет суд,отметили в УГИБДД по Свердловской области.
Свидетели наезда машины на коляску опрошены сотрудниками ГИБДД, машина отправлена на штрафстоянку.
Напомним, 26 февраля екатеринбуржца с коляской, в которой был двухлетний ребенок, во дворе дома сбил автомобилист, а затем скрылся с места происшествия.