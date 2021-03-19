Волонтерские центры ЕР рассказали об итогах первого года работы

«Наши волонтеры по всей Свердловской области доставляли продукты и лекарства, собирали и передавали продуктовые наборы для медработников, передавали маски и перчатки в медицинские учреждения, раздавали маски жителям региона на улицах и делали многое другое, чтобы в сложное время поддержать и помочь. Самыми масштабными стали акции по передаче больницам автомобилей и организации горячего питания для медицинских работников», - прокомментировал он.