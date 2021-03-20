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Десять лет тюрьмы в США получил житель Карпинска за киберпреступления

20 марта 2021, 11:26
Фото: 1mediainvest.ru
Суд Невады приговор жителя Карпинска Сергея Медведева к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений. Решение суда опубликовано на сайте Минюста США.

Там говорится, что 33-летний мужчина, известный как Stells, segmed и serjbear, в июне 2020 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с рэкетом. 19 марта он был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Отмечается, что свердловчанин был соучредителем Infraud вместе с украинцем Сиватославом Бондаренко.

Infraud Organization была признана преступной группировкой, участники которой покупали и продавали краденные данные о кредитных картах и банковских счетах, а также вредоносного программного обеспечения. Группировка украла данные свыше четырех миллионов американцев, а общий ущерб был оценен в 568 миллионов долларов, сообщает Ура.ру.

Напомним, основного фигуранта дела хакерской группы Lurk Константина Козловского по ходатайству прокурора на два месяца арестовал Кировский районный суд Екатеринбурга.

Главного фигуранта дела Lurk на два месяца арестовал суд Екатеринбурга
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#Свердловская область#Карпинск#Приговор#Хакеры#США#Происшествия
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