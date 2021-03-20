Десять лет тюрьмы в США получил житель Карпинска за киберпреступления

Там говорится, что 33-летний мужчина, известный как Stells, segmed и serjbear, в июне 2020 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с рэкетом. 19 марта он был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Отмечается, что свердловчанин был соучредителем Infraud вместе с украинцем Сиватославом Бондаренко.
Infraud Organization была признана преступной группировкой, участники которой покупали и продавали краденные данные о кредитных картах и банковских счетах, а также вредоносного программного обеспечения. Группировка украла данные свыше четырех миллионов американцев, а общий ущерб был оценен в 568 миллионов долларов, сообщает Ура.ру.
Напомним, основного фигуранта дела хакерской группы Lurk Константина Козловского по ходатайству прокурора на два месяца арестовал Кировский районный суд Екатеринбурга.