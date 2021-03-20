Макаров: покупка ФНБ акций Сбера – самое успешное размещение денег фонда

Кроме всего, Макаров напомнил, что вырученные в результате сделки средства стали значительным вкладом в решение глобальных задач во время пандемии COVID-19, сообщает 1prime.ru. При этом дивиденды, которые финансовой организацией планировались к выплатам по итогам прошедшего года, будут содействовать социально-экономическому развитию страны, не сомневается депутат.