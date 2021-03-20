tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2021,, 12:24

Published 20 марта 2021,, 12:24

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Макаров: покупка ФНБ акций Сбера – самое успешное размещение денег фонда

20 марта 2021, 12:24
Глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров уверен, что приобретение в 2020 году правительством России акций Сбербанка явилось самым эффективным и удачным размещением средств Фонда национального благосостояния.

"Хорошо запомнились обсуждения в Госдуме и спекуляции отдельных фракций по вопросам приобретения акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. Как показывает практика, это решение было грамотным", — заявил он.

Кроме всего, Макаров напомнил, что вырученные в результате сделки средства стали значительным вкладом в решение глобальных задач во время пандемии COVID-19, сообщает 1prime.ru. При этом дивиденды, которые финансовой организацией планировались к выплатам по итогам прошедшего года, будут содействовать социально-экономическому развитию страны, не сомневается депутат.

Как ранее, в пятницу, сообщил глава Сбербанка России Герман Греф, наблюдательным советом рекомендовано направить на выплаты дивидендов за минувший год 422,4 миллиарда рублей, или рекордные 56% от всей чистой прибыли по МСФО. В случае одобрения акционерами выплаты бюджет получит 211,2 миллиарда рублей.

Еще в 2019 году правительство приступило к обсуждению с ЦБ РФ возможности реализации контрольного пакета акций Сбербанка.

Как считают власти, у Центробанка присутствовал конфликт интересов, так как организация была одновременно и основным акционером самого крупного госбанка, и регулятором рынка.

Весной прошлого года акции Сбербанка приобрело Министерство финансов России – ведомство отдало за них 2,14 триллиона рублей из средств ФНБ. Эти деньги хранились на счетах Центробанка в валюте. Больший процент вырученных денег Центробанк в рублевом эквиваленте перечислил в бюджет.

#Общество
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43