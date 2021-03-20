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Тагильский педагог Ольга Семенова приняла участие в конкурсе «Учитель года России»

20 марта 2021, 13:11
Фото: Ольга Семенова
Преподаватель предметной области «Искусство» из тагильской школы № 32 Ольга Семенова приняла участие в первом этапе финала конкурса «Учитель года России».

Она участвует в профессиональных конкурсах уже не первый раз, рассказала Ольга в беседе редакции TagilCity.ru. Преподаватель отметила, что участие в таких мероприятиях всегда дает новый опыт и показывает, в каком направлении двигаться в профессиональной сфере.

В образовательном процессе очень важно проявлять мобильность, открытость, гибкость — это те качества, которые позволяют педагогу быть актуальным в современных условиях, пояснила педагог.

Ольга рассказала, что для того, чтобы стать участником конкурса «Учитель года России», нужно было подать заявку и представить результаты своей профессиональной деятельности в разных направлениях. На конкурс предварительно прошли 58 участников из 35 муниципалитетов Свердловской области. В финал конкурса вышли семь педагогов.

19 марта первый день финала состоялся в Екатеринбурге в лицее № 88. Там учителя проводили уроки. Внеурочные мероприятия все участники предоставили в записи.

По ее словам, атмосфера на мероприятии была очень дружественная, лицей встретил участников очень гостеприимно. Учитель отметила, что все конкурсанты — достойные, перспективные, интересные люди с опытом работы.

Данный конкурс можно рассматривать как площадку для обмена опытом: все делились своими идеями, профессиональными приемами, мероприятие получилось очень интересным,отметила Ольга Семенова.

Итоги будут подведены после 26 марта, когда пройдет второй этап. Он пройдет в «Ельцин-центре» на территории кванториума. Там состоится круглый стол с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, а затем будет проведен мастер-класс для педагогов.

Участвовать в конкурсах всегда волнительно. Эмоции самые яркие! Это огромная радость — чувствовать поддержку своих коллег-педагогов из Нижнего Тагила,подытожила тагильчанка.

Напомним, в очный финал конкурса вышли учителя из Нижнего Тагила, Ирбита, Полевского Первоуральска, Каменска-Уральского и Артинского ГО. Они провели уроки по математике, русскому языку, биологии, английскому языку и изобразительному искусству.

Преподаватель из Нижнего Тагила стала участником конкурса «Учитель года России»
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#Учитель года России#Школа №32#Конкурс#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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