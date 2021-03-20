Тагильский педагог Ольга Семенова приняла участие в конкурсе «Учитель года России»

Ольга рассказала, что для того, чтобы стать участником конкурса «Учитель года России», нужно было подать заявку и представить результаты своей профессиональной деятельности в разных направлениях. На конкурс предварительно прошли 58 участников из 35 муниципалитетов Свердловской области. В финал конкурса вышли семь педагогов.