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У 2-месячного малыша химический ожог: екатеринбурженка напоила сына лимонной кислотой

20 марта 2021, 06:13
Фото: 1mediainvest.ru
Двухмесячный младенец едва не погиб в Екатеринбурге, так как мать напоила его лимонной кислотой.

Ребенок был госпитализирован с диагнозом: химический ожог глотки. 27-летняя мать мальчика случайно дала выпить сыну опасную жидкость. Она приготовила смесь для кормления ребенка и дала ее отцу мальчика, однако младенец ел неохотно.

Она вспомнила, что вечером решила почистить от накипи чайник. Для этого она засыпала в него порошок с лимонной кислотой. Но слить этот раствор забыла, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Когда настало время кормить ребенка, мама разбавила детскую смесь водой из этого чайника. При этом она забыла, что в нем была кислота.

Екатеринбурженка сразу вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила ребенка в ДГБ-9. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное, он будет оставаться в медучреждении вместе с мамой, пока врачи его полностью не обследуют.

Инсайдер отметил, что семья характеризуется положительно. Отец ребенка работает риэлтором в одном из известных в Екатеринбурге агентств недвижимости.

Напомним, в январе в Асбесте младенец, которому не было и месяца, умер при кормлении, захлебнувшись манной кашей. Мальчик был шестым ребенком в неблагополучной семье. После происшествия у родителей брали экспресс-тест на наркотики.

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