TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Усилили работу из-за снегопадов дорожники Нижнего Тагила

20 марта 2021, 10:17
Фото: паблик "Дороги без дураков" "ВКонтакте"
Дополнительная техника выведена на уборку снега в Нижнем Тагиле из-за снегопадов.

Ночью на улицы города МУП «Тагилдорстрой» вывел 12 единиц спецтехники, шесть тракторов и два грейдера.

Сейчас работаем по кругу Гальянки, в центре города и других районах. Техника проводит очистку снега, ближе к ночи начнем его вывозить, рассказал редакции TagilCity.ru директор предприятия Игорь Васильев.

Напомним, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за метелей и обильных снегопадов. МЧС рекомендует водителям отказаться от дальних поездок, брать с собой в дорогу лопату и буксировочный трос.

Штормовое предупреждение из-за снегопадов и метелей объявлено в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Модернизировать грейдеры для уборки снега предложили в Нижнем ТагилеАдминистрация Уральца регулярно чистит снег с дороги после публикации TagilCity.ru
#Снегопады#МУП Тагилдорстрой#Техника#Чистка#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14