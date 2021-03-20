В шантаже интимными фото обвинила уральского бизнесмена жительница Саранска

Женщина обвинила его в том, что он взломал ее страницу «ВКонтакте», а потом шантажировал интимными снимками. Бизнесмен рассказал, что в заявлении, присланном из полиции Саранска, значится его имя и фамилия, а также два номера сотовых телефонов. Один из них зарегистрирован на Листраткина, но числится за его школой тхэквондо, а второй ему не принадлежит.