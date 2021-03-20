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В шантаже интимными фото обвинила уральского бизнесмена жительница Саранска

20 марта 2021, 07:37
Фото: 1mediainvest.ru
В шантаже интим-фото обвиняет бизнесмена из Первоуральска Виталия Листраткина жительница Саранска.

Женщина обвинила его в том, что он взломал ее страницу «ВКонтакте», а потом шантажировал интимными снимками. Бизнесмен рассказал, что в заявлении, присланном из полиции Саранска, значится его имя и фамилия, а также два номера сотовых телефонов. Один из них зарегистрирован на Листраткина, но числится за его школой тхэквондо, а второй ему не принадлежит.

Виталий пояснил, что считает дело «очень путаным» и даже сотрудник полиции, который вызывал его для дачи объяснений, не смог до конца во всем разобраться.

Со слов женщины, то ли я сам, то ли я от лица поддельного аккаунта вымогал деньги за эти фотографии. Правда, сколько, мне не сказали, рассказал Листраткин Е1.

Он отметил, что был в Саранске 35 лет назад, а 27 ноября, когда произошел инцидент, находился на самоизоляции из-за коронавируса. Днем ранее бизнесмен получил положительный тест на инфекцию.

Листраткин отметил, что каждую весну с ним случается нечто подобное. В 2019 году к нему тоже приходил участковый, причиной этого стало написанное заявление от мужчины, которого он якобы обещал убить 10 лет назад.

Весна. У психов обострение, сказал предприниматель.

Напомним, житель Нижнего Тагила обвиняется в распространении порнографии в интернете. Мужчина за деньги «ВКонтакте» продавал фотографии своей подруги. Тагильчанину грозит до шести лет лишения свободы.

В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила
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#Интим#Первоуральск#Свердловская область#Бизнесмен#Шантаж#Общество
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