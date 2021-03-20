Землю на Муринских прудах изъяла у «Уралстроймонтажа» мэрия Нижнего Тагила

Резолютивная часть решения была объявлена 17 февраля 2021 года, при этом ответчик на заседание не явился, согласно картотеке арбитражного суда Свердловской области.
Согласно материалам дела, администрация Нижнего Тагила обратилась в суд с иском к ООО «Уралстроймонтаж» об изъятии объекта незавершенного строительства. Земельный участок предоставлялся ответчику для завершения строительства на три года: с 18 июля 2017 года по 18 июля 2020 года. Тогда объект застройки был готов на 5%.
20 августа 2020 года отдел земельного контроля Управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила провел проверку на объекте. В результате было установлено, что участок не имеет ограждения, в его западной части находится объект незавершенного строительства из железобетонных плит. Строительной техники на участке обнаружено не было, признаков ведения хозяйственной деятельности не выявлено.
Согласно заключенному договору, в случае не завершения строительства, истец может в течение полугода с окончания его срока подать в суд иск об изъятии объекта путем продажи с публичных торгов.
Администрация Нижнего Тагила воспользовалась этим правом и выиграла дело. По решению суда объект незавершенного строительства будет продан с публичных торгов. Кроме того, ООО «Уралстроймонтаж» должен выплатить шесть тысяч рублей государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения.
Напомним, в Нижнем Тагиле банкротят компанию «Уралстроймонтаж», которая регулярно заключает контракты на дорожные работы с администрацией города. Несмотря на это, сотрудничество с подрядчиком продолжается.