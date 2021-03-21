Из-за рекламы наркотиков на сайте мэрии Екатеринбурга юрист написала в прокуратуру

Речь идёт о фотоснимках квартальных отчётов, предоставленных инспекторами. На фотографиях, где подобная реклама на стенах домов в городе замазывалась краской, не отредактированы снимки «до». На них можно увидеть адреса сайтов по продаже наркотиков, пишет Znak.