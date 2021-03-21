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Из-за рекламы наркотиков на сайте мэрии Екатеринбурга юрист написала в прокуратуру

21 марта 2021, 05:22
Фото: 1Mediainvest.ru
Реклама наркотиков на сайте мэрии Екатеринбурга была обнаружена юристом. По мнению женщины, на сайте опубликованы фотографии, где не зацензурены ресурсы по распространению запрещенных веществ.

Речь идёт о фотоснимках квартальных отчётов, предоставленных инспекторами. На фотографиях, где подобная реклама на стенах домов в городе замазывалась краской, не отредактированы снимки «до». На них можно увидеть адреса сайтов по продаже наркотиков, пишет Znak.

Кроме того, на сайте присутствую изображения с нецензурной лексикой. Юрист обратилась в прокуратуру с просьбой проверить данные факты. Они напомнила, что незаконную рекламу наркотических средств в стране предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 КоАП РФ.

Фото: Znak.com

Отмечается, что некоторые снимки были подвергнуты необходимой цензуре и отредактированы перед размещением на сайте, но не все.

Юрист написала обращение в прокуратуру через интернет-приемную.

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