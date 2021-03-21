Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?

Вечер пятницы, на улице стоит прекрасная безветренная погода. В это время можно прогуляться на улице, а потом перед сном хорошо проветрить комнату. Мы открываем окно, и в помещение врывается едкий химический запах выбросов. У кого-то при этом начинает болеть голова, подступает тошнота. Что же в этом случае делает среднестатистический тагильчанин? Закрывает окно и ложится спать. А на завтра пишет комментарий в соцсетях о том, как «нас травят промышленные предприятия» и получает несколько ответов с поддержкой и выводами, что «ну мы же не в курортном городе живем». Все.