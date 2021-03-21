Обманула суд и стала фигурантом уголовного дела участковая из Кушвы

В суде сотрудница полиции заявила, что не видела как её коллега избил 27-летнего рабочего конвейера. В настоявший момент полицейский о котором идёт речь уволен из органов ОВД.
Женщина исказила действительность о превышении должностных полномочий её сослуживцем, когда давала показания по делу об избитом машинисте конвейера, рассказал «КП-Екатеринбург» инсайдер.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы правоохранительных органов. Ей грозит до трех месяцев ареста.
Напомним, 18 марта сообщалось о задержании старшего и младшего лейтенантов полиции Екатеринбурга. Их обвиняют в получении взятки в размере 430 тысяч рублей.