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Обманула суд и стала фигурантом уголовного дела участковая из Кушвы

21 марта 2021, 10:08
Фото: 1Mediainvest.ru
За ложные показания в суде в отношении участковой из Кушвы возбуждено уголовное дело.

В суде сотрудница полиции заявила, что не видела как её коллега избил 27-летнего рабочего конвейера. В настоявший момент полицейский о котором идёт речь уволен из органов ОВД.

Женщина исказила действительность о превышении должностных полномочий её сослуживцем, когда давала показания по делу об избитом машинисте конвейера, рассказал «КП-Екатеринбург» инсайдер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы правоохранительных органов. Ей грозит до трех месяцев ареста.

Напомним, 18 марта сообщалось о задержании старшего и младшего лейтенантов полиции Екатеринбурга. Их обвиняют в получении взятки в размере 430 тысяч рублей.

За взятку в 430 тысяч рублей задержаны два лейтенанта в Екатеринбурге
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#Ложные показания#Уголовное дело#Женщина#Участковый#Свердловская область#Кушва#Полицейский#Происшествия
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