TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владислав Пинаев объяснил причины убыли населения Нижнего Тагила

21 марта 2021, 06:04
Фото: 1Mediainvest.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, почему в городе уменьшается численность населения.

Кто-то уезжает учиться, некоторые переезжают на другое место жительство. Граждане отправляются на юг из-за более приятных климатических условий. Ну и про естественную убыль не забываем, рассказал E1 Владислав Пинаев.

Есть и такие люди, которые наоборот приезжают из Екатеринбурга в Тагил. У них удаленная работа, и им комфортнее жить в городе без пробок и где жизнь дешевле, отметил глава города. Владислав Пинаев уточнил, что в Нижнем Тагиле нет программы возвращения жителей в родной город, однако подчеркнул, что жизнь горожан улучшается. По нацпроектам строятся парки и места отдыха.

Убыль населения началась в Нижнем Тагиле после распада СССР в 1991 года. На тот момент в городе проживали 439 тысяч человек. К 2000 году численность снизилась до 390 тысяч, к 2010 до 361 тысячи, а в 2020 — 349 тысяч человек. По данным на 1 января 2019 года город занимал 54 место из 1115 городов России, по данным госстатистики.

#Владислав Пинаев#Изменения#Население#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14