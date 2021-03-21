Владислав Пинаев объяснил причины убыли населения Нижнего Тагила

Есть и такие люди, которые наоборот приезжают из Екатеринбурга в Тагил. У них удаленная работа, и им комфортнее жить в городе без пробок и где жизнь дешевле, отметил глава города. Владислав Пинаев уточнил, что в Нижнем Тагиле нет программы возвращения жителей в родной город, однако подчеркнул, что жизнь горожан улучшается. По нацпроектам строятся парки и места отдыха.