14 лет колонии получил убивший соседку в собственной квартире на ЖБИ екатеринбуржец

Из-за длительных неприязненных отношений, осужденный проник в квартиру соседки и решил ее убить. Сначала мужчина начал душить и избивать женщину, после чего схватил нож и нанес потерпевшей не менее 28 ударов в область головы, груди, туловища и половых органов. От полученных травм пенсионерка скончалась.