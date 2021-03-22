Аттракционы, игры и кемпинг. Как будет выглядеть уральский «Диснейленд»

Планируется, что развлекательная зона появится на площади почти в 94 гектара. Примерный срок реализации проекта — 18 лет. Предполагается, что в общей сложности парк будут посещать около трех миллионов человек в год, сообщает Е1.
В первую очередь хотят возвести открытые аттракционы и павильоны с интерактивными и виртуальными играми. Также будут построены административные и бытовые комплексы и торгово-развлекательные объекты. Участок вдоль Полевского тракта и парковочные места также обустроят.
Закрытые аттракционы, экстремальные карусели, тематические площадки и так далее появятся во второй очереди. Ожидается возведение торгово-развлекательный и выставочный комплекс, также продолжат обустраивать магистральные улицы.
Третья очередь — центральный сектор, включает большее количество аттракционов, выставок и павильонов.
Предполагается, что в последнюю — четвертую очередь — будет построен гостиничный комплекс на 900 мест и кемпинг на 600 мест.
Напомним, планы о строительстве уральского «Диснейленда» появились в 2015 году. Тогда планировалось построить парк DreamWorks. Возвести его хотели до 2016 года, но потом сроки сдвинулись до 2018. После этого проектные работы перенесли на 2019 год, а само строительство — на 2020 год.