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Аттракционы, игры и кемпинг. Как будет выглядеть уральский «Диснейленд»

22 марта 2021, 17:51
Фото: E1.RU
Общественные слушания по поводу уральского «Диснейленда», который планируется построить на Полевском тракте, состоялись в Екатеринбурге.

Планируется, что развлекательная зона появится на площади почти в 94 гектара. Примерный срок реализации проекта — 18 лет. Предполагается, что в общей сложности парк будут посещать около трех миллионов человек в год, сообщает Е1.

В первую очередь хотят возвести открытые аттракционы и павильоны с интерактивными и виртуальными играми. Также будут построены административные и бытовые комплексы и торгово-развлекательные объекты. Участок вдоль Полевского тракта и парковочные места также обустроят.

Закрытые аттракционы, экстремальные карусели, тематические площадки и так далее появятся во второй очереди. Ожидается возведение торгово-развлекательный и выставочный комплекс, также продолжат обустраивать магистральные улицы.

Третья очередь — центральный сектор, включает большее количество аттракционов, выставок и павильонов.

Предполагается, что в последнюю — четвертую очередь — будет построен гостиничный комплекс на 900 мест и кемпинг на 600 мест.

Фото: E1.RU

Напомним, планы о строительстве уральского «Диснейленда» появились в 2015 году. Тогда планировалось построить парк DreamWorks. Возвести его хотели до 2016 года, но потом сроки сдвинулись до 2018. После этого проектные работы перенесли на 2019 год, а само строительство — на 2020 год.

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